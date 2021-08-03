Turgutluspor oyuncuları laktak testinden geçti

TFF 2. Lig ekiplerinden Turgutluspor'un futbolcuları laktak testinden geçti.

TFF 2. Lig ekiplerinden Turgutluspor'un futbolcuları laktak testinden geçti.

TFF 2. Lig'in yeni sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren Turgutluspor'da futbolcular laktat testinden geçti. 3 grup halinde yapılan testlerde, futbolcuların dayanıklılık seviyeleri, form durumları ve nabız değerleri tespit edildi. Futbolcuların laktat testinde sergilediği performans teknik ekibi de mutlu etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı