Turgutluspor moral buldu

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Pendikspor'a 3-0 yenilerek yara alan Turgutluspor evinde Tetiş Yapı Elazığspor'u 3-1'le geçerek moral buldu. Bu sonuçla puanını 42'ye yükseltip 4'üncü sıraya yükselen kırmızı-siyahlılar Play-Off hattındaki yerini tekrar sağlamlaştırdı. Teknik direktör Ramazan Kurşunlu, seri galibiyetler elde etmeleri gerektiğini belirterek, "Son 3 deplasman maçımızdan puan ya da puanlar alamadık. Artık dışarıda da kazanmalıyız. Seri başlatıp altımızda yer alan rakiplerle aramızı açmalıyız" dedi.

Turgutluspor bu hafta Bayburt Özel İdarespor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ