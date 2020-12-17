Turgutluspor maçının ardından

Okan Buruk: Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz, puan kaybına tahammülümüz yok"

İbrahim Cezayir: Güçlü Başakşehir'e karşı iyi mücadele verdik

İbrahim ALİOĞLU/ İSTANBUL, - Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur mücadelesinde Medipol Başakşehir, evinde Turgutluspor'u 7-0'lık skorla geçti. İki takımın teknik adamları maç sonu oyunu ve skoru değerlendirdi.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, moral açısından güzel bir galibiyet aldıklarını söylerken, "Bu akşam uzun zamandır maç kazanamayan takım olarak kazanmak önemliydi. Moralin yanında genç oyuncuları kazanmak ve değerlendirmek önemliydi. İyi geçti. Ayrıca maç eksiği olan oyuncular için de önemli bir maç oynadık. Sakatlıktan dönen, az maç oynayan oyuncular için oyun ve skor olarak iyi maç oldu. İstediklerimizi sahaya yansıttık. Rakibimiz de oyun formatı olan, temiz futbol oynayan bir takımdı. Turgutluspor hocasını ve oyuncularını kutluyorum. İki takım da kart görmedi. Skor ve oyun anlamında istediğimiz bir oyun oldu" diye konuştu."CHADLİ VE GIULIANO ÖNEMLİ KARAKTERLER"Chadli ve Giuliano'nun önemli isimler odluğunu söyleyen Buruk, "Çok değerli oyuncular. Chadli ve Giuliano'yu uzun süre değerlendirdik. Giuliano 90 dakikada, Chadli 70 dakika, Aleksic ise 85 dakika civarı sahada kaldı. 90 dakikaya yakın oynamaları önemliydi. Önemli ve değerli oyuncular. Kendi takımlarından hazır gelemdiler. Chadli sakatlık yaşadı. Performanslarını yüzde yüz yapmaya çalışıyoruz, önemli karakterler" ifadelerini kullandı."FENERBAHÇE MAÇINI KAZANMAK İSTİYORUZ,PUAN KAYBINA TAHAMMÜLÜMÜZ YOK"Ligde karşılaşacakları Fenerbahçe maçını kazanmak istediklerini söyleyen Buruk, "Zorlu fikstüre giriyoruz. 4 maçlık periyotla lige başladık. Şimdi de 4 maçlık bir istemediğimiz periyoda girdik. Bu süreçten çıkmak istiyoruz. 6 gün sonra maça çıkacağız. Şu anda hep biz oynadık, rakipler dinlendi. İlk kez biz dinlenerek maça çıkacağız. Kazanmak istiyoruz. Puan kaybına tahammülümüz yok. Kendi sahasında 3 maçtır kaybeden bir takım, her takımın başına gelebilir. Erken konuşuyoruz bazen. 3-5 maçta favori ortaya çıkarıyoruz, daha 30 hata var. Her takım iyi performanslar gösterecek, düşüşler olacak. Bu süreç için de takımları değerlendirmek erken. Şampiyon olmak için birçok takımın şansı var. Son 4 haftada böyle bir pozisyona girdiğinizde 8 puan geriye düşebiliyorsunuz. Biz kendi takımıza odaklanacağız" şeklinde konuştu. CEZAYİR: GÜÇLÜ BAŞAKŞEHİR'E KARŞI İYİ BİR MÜCADELE VERDİK

Turgutluspor Teknik Direktörü İbrahim Cezayir, alınan mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını söylerken, "Oyuncularımın mücadelelerinden dolayı, oyun felsefemizi sahaya yansıtmalarından dolayı tebrik ediyorum. Başakşehir'i de kazandıkları için tebrik ediyorum. Mücadeleyi bırakmayan bir Turgutluspor vardı. Skor harici oyundan memnunum. Güçlü bir Başakşehir'e karşı iyi bir mücadele verdik. İlk yarıyı 1-0 kapattık. 2'nci yarı skoru yakalama fırsatı yakaladık ancak fark açıldı. Skor çok önemli değil genç oyuncuların sahada alması önemliydi. Hepsini kutluyorum. Bunu devam ettirdiğimiz sürede en iyi noktaları yakalayacağız. Lig ve kupada Başakşehir'e başarılar dilerim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim ALİOĞLU