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Turgutluspor maçında tansiyon yükseldi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Turgutluspor maçında tansiyon yükseldi

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Turgutluspor'un evinde Bayburt Özel İdarespor'a 2-1 yenildiği karşılamada Turgutluspor tribününde gerginlik yaşandı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Turgutluspor'un evinde Bayburt Özel İdarespor'a 2-1 yenildiği karşılamada Turgutluspor tribününde gerginlik yaşandı. Uzun süre sonra ilk kez seyircisinin karşına çıkan Turgutluspor'da bilet fiyatlarının yüksek olması tribünlerin boş kalmasına neden oldu. Turgutluspor'da taraftar yönetimi istifaya davet etti. Bir anda protokol tribünü karıştı, taraftar ile Kulüp Başkanı Taner Kestaneci arasında tartışma yaşandı.

Olaylara polis müdahale ederken, taraftarlar stat dışına çıkarıldı.


Turgutluspor maçında tansiyon yükseldi

Turgutluspor maçında tansiyon yükseldi

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: Turgutluspor maçında tansiyon yükseldi - Haberler Spor
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