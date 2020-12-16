Turgutluspor kupada sürpriz arıyor

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste 3 mağlubiyetle şampiyonluk yarışında yara alan Turgutluspor, yarın Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 18.45'te başlayacak maçı Turgut Doman yönetecek. Kupada rakibini normal sürede veya eşitlik halinde oynanacak 15'er dakikalık 2 uzatma bölümü ile gerekirse seri penaltılarda mağlup eden taraf tur atlayacak.

Lider başladığı ligde son haftalardaki kötü sonuçlarla zirveden uzaklaşarak moral bozukluğu yaşayan kırmızı-siyahlı ekip, Süper Lig'in son şampiyonu olup ülkemizi bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden güçlü rakibi karşısında sürpriz arayacak. Turgutluspor, bu sezon Türkiye Kupası'nda daha önce Sarıyer ve yine Süper Lig temsilcisi Yukatel Denizlispor'u elemeyi başarmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı