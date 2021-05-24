Turgutluspor kolları sıvıyor
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Turgutluspor kolları sıvıyor

Turgutluspor kolları sıvıyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Misli.com 2'nci Lig'de 5 yıl sonraki ilk sezonunu Play-Off hedefine ulaşamadan noktalayan Turgutluspor, yeni sezon yapılanmasına başlıyor.

Misli.com 2'nci Lig'de 5 yıl sonraki ilk sezonunu Play-Off hedefine ulaşamadan noktalayan Turgutluspor, yeni sezon yapılanmasına başlıyor. Turgutluspor Yönetimi, Irlamaz Tesisleri'ndeki kulüp binasında değerlendirme toplantısı yaptı. Başkan Taner Kestaneci yaptığı açıklamada, 2021-2022 sezonunda  Turgutluspor'un başarısı için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti. 

YENİ STAT AÇILIYORKestaneci ve yönetim kurulu, toplantının ardından yeni sezonda kapılarını açacak kulübün yeni stadında incelemelerde bulundu. İhalesi 2013 yılında yapılıp 8 yıldır inşaatı süren 12 bin 500 seyirci kapasiteli UEFA standartlarındaki statta koltuklandırma ve tribün çatısının tamamlanmasından sonra saha zeminine çim serimi de yapıldı. 


- Turgutlu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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