Turgutluspor kolları sıvıyor

Misli.com 2'nci Lig'de 5 yıl sonraki ilk sezonunu Play-Off hedefine ulaşamadan noktalayan Turgutluspor, yeni sezon yapılanmasına başlıyor.

Misli.com 2'nci Lig'de 5 yıl sonraki ilk sezonunu Play-Off hedefine ulaşamadan noktalayan Turgutluspor, yeni sezon yapılanmasına başlıyor. Turgutluspor Yönetimi, Irlamaz Tesisleri'ndeki kulüp binasında değerlendirme toplantısı yaptı. Başkan Taner Kestaneci yaptığı açıklamada, 2021-2022 sezonunda Turgutluspor'un başarısı için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti.

YENİ STAT AÇILIYORKestaneci ve yönetim kurulu, toplantının ardından yeni sezonda kapılarını açacak kulübün yeni stadında incelemelerde bulundu. İhalesi 2013 yılında yapılıp 8 yıldır inşaatı süren 12 bin 500 seyirci kapasiteli UEFA standartlarındaki statta koltuklandırma ve tribün çatısının tamamlanmasından sonra saha zeminine çim serimi de yapıldı.

- Turgutlu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı