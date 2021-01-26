Turgutluspor, Kırşehir deplasmanında terleyecek
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Turgutluspor, Kırşehir deplasmanında terleyecek

26.01.2021 13:00 | Son Güncelleme: 26.01.2021 13:04
Turgutluspor, Kırşehir deplasmanında terleyecek

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yarısını 36 puanla 3'üncü sırada bitiren Turgutluspor yarın Kırşehir Belediyespor deplasmanına çıkacak.

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yarısını 36 puanla 3'üncü sırada bitiren Turgutluspor yarın Kırşehir Belediyespor deplasmanına çıkacak. Kırşehir Ahi Stadı'nda Mustafa Hakan Belder'in düdük çalacağı müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Turgutluspor'da devre arasında Teknik Direktör İbrahim Cezayir'in yerine göreve başlayan Ramazan Kurşunlu ilk maçına çıkacak. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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