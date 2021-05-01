Turgutluspor, Karacabey deplasmanında
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Turgutluspor, Karacabey deplasmanında

Turgutluspor, Karacabey deplasmanında
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off şansını kaybeden Turgutluspor yarın Karacabey Belediyespor deplasmanına çıkacak.

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off şansını kaybeden Turgutluspor yarın Karacabey Belediyespor deplasmanına çıkacak. Karacabey Fehmi Gerçeker Stadı'nda Mustafa Murat Oğuz'un yöneteceği müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Sezonun son deplasman maçına çıkacak kırmızı-siyahlılarda teknik direktör Abdullah Ercan, Karacabey'den iyi bir sonuçla döneceklerini söyledi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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