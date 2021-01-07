Turgutluspor kahroldu
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Turgutluspor kahroldu

07.01.2021 11:40 | Son Güncelleme: 07.01.2021 11:45
Turgutluspor kahroldu

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Bodrumspor'a deplasmanda 4-1 yenilen Turgutluspor, bir dönem namağlup liderlik koltuğunda oturduğu grupta devreyi moralsiz tamamladı.

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Bodrumspor'a deplasmanda 4-1 yenilen Turgutluspor, bir dönem namağlup liderlik koltuğunda oturduğu grupta devreyi moralsiz tamamladı. Bu karşılaşma öncesi Pazarspor, Sakaryaspor ve Karacabey Belediyespor maçlarını kazanıp zirve yarışında yeniden umutlanan Turgutluspor, alınan yenilgi sonrası lider Eyüpspor'un 11 puan gerisine düştü. Devreyi 36 puanla 3'üncü tamamlayan kırmızı-siyahlılarda Teknik Direktör İbrahim Cezayir büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi. İkinci yarıya ciddi bir şekilde hazırlanacaklarını ifade eden Cezayir, "Umutsuz olmayacağız, daha çok çabalayacağız. İnanıyorum ki takımımız ikinci devrede çok daha iyi bir performans ortaya koyacaktır" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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