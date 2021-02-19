Turgutluspor istikrarı yakalayamadı
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Turgutluspor istikrarı yakalayamadı

19.02.2021 12:08 | Son Güncelleme: 19.02.2021 12:13
Turgutluspor istikrarı yakalayamadı

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Bayburt Özel İdarespor'a karla kaplı zeminde uzatmanın son dakikasında kalesinde gördüğü golle 2-1 yenilen Turgutluspor istikrarı yakalayamadı.

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Bayburt Özel İdarespor'a karla kaplı zeminde uzatmanın son dakikasında kalesinde gördüğü golle 2-1 yenilen Turgutluspor istikrarı yakalayamadı.

Grupta Play-Off mücadelesi veren kırmızı-siyahlılar evinde kazanıp deplasmanlarda büyük kayıplar yaşadı. Turgutluspor dış sahada oynadığı son 4 maçta puan alamadı. 

Son deplasman galibiyetini Sakaryaspor'u 2-1 yenerek elde eden Turgutluspor, evinde kazandığı karşılaşmaların ardından gurbette Bodrumspor'a 4-1, Kırşehir Belediyespor'a 2-0, Pendikspor'a 3-0 ve Bayburt Özel İdarespor'a da 2-1 yenilip 12 puan kaybetti. Son mağlubiyetin ardından Play-Off barajının dışında kalan Ege ekibinde moraller bozuldu. Turgutluspor gelecek hafta sahasında Serik Belediyespor ile oynayacak.HAKEME İSYAN

Turgutluspor Yönetimi, Bayburt deplasmanındaki yenilgiden sonra Hakem Alim Kandemir'e tepki gösterdi. Hakemin yedikleri iki golde de hatalı kararlar verdiğini savunan kırmızı-siyahlılar, "Maç boyunca her iki takıma da verdiği kararlarla maçı çığırından çıkaran bir yönetim gösteren Hakem Alim Kandemir yediğimiz ilk golde faul bile olmayan pozisyonda faul düğünü çaldı. Faul üzerine kullanılan serbest atışta golü atan rakip takımdan 22 numaralı oyuncunun net bir şekilde ofsaytta olduğu görülmektedir. Hakem ayrıca 90+3'te yediğimiz golde kalecimiz Hüseyin Yılmaz'ın çıkardığı topu savunma oyuncumuz uzaklaştırırken top kale çizgisine bile değmediği halde gol kararı verip maçın skoruna direk etkide bulunmuştur. TFF'nin maç boyunca iki takım oyuncularına da ukala, saygısız üslubu ve verdiği yanlış kararlar dolasıyla maçın hakemi Alim Kandemir hakkında gereğini yapmasını bekliyoruz" açıklamasını yaptı.


- Turgutlu
Turgutluspor istikrarı yakalayamadı
Turgutluspor istikrarı yakalayamadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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