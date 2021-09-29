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Turgutluspor ilk peşinde

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Turgutluspor ilk peşinde

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona üst üste 3 yenilgiyle başladıktan sonra evinde Çorum FK'yla golsüz berabere kalan Turgutluspor'da teknik direktör Kazım Akgün, bu hafta Bodrumspor deplasmanına galibiyet için çıkacaklarını söyledi.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona üst üste 3 yenilgiyle başladıktan sonra evinde Çorum FK'yla golsüz berabere kalan Turgutluspor'da teknik direktör Kazım Akgün, bu hafta Bodrumspor deplasmanına galibiyet için çıkacaklarını söyledi. Çorum FK maçında galibiyeti kaçıran taraf olduklarını belirten Akgün, "Maçın genelinde iyi oynayan taraf bizdik. 3 topumuz direkten döndü, 2 penaltımız verilmedi. Maçın genelinde yakaladığımız pozisyonlar oldu, onları istediğimiz gibi değerlendiremedik" şeklinde konuştu.

"Yeni bir kadroyla ve yeni bir sistemle oynayan bir takımız" diyen Akgün, "Saha içerisindeki oynadığımız oyundan memnunuz. Oynanan tüm maçlarda girmiş olduğumuz pozisyonları değerlendirebilseydik bugün 9-12 puan arası bir yerlerde olabilirdik. Genç ve fiziksel açıdan çok iyi bir takıma sahibiz. Ligin ilerleyen haftalarında Turgutluspor alacağı skorlarla adından çokça söz ettirecek bir takım olacak. Hafta sonu Bodrumspor ile zorluk derecesi yüksek bir maç oynayacağız. Bodrum ligin iddialı takımlarından birisi. Sahaya kazanmak için çıkacağız" dedi.


Turgutluspor ilk peşinde

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