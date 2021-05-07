Turgutluspor ile Bodrumspor son hafta rakip

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off şansını daha önce yitiren Turgutluspor ile Bodrumspor, yarın sezonun son haftasında karşı karşıya gelecek.

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off şansını daha önce yitiren Turgutluspor ile Bodrumspor, yarın sezonun son haftasında karşı karşıya gelecek. Turgutlu 7 Eylül Stadı'ndaki 90 dakikanın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Son 3 maçını kazanamayan ev sahibi Turgutluspor, grupta 53 puanla 9'uncu sırada yer alıyor. Geçen hafta küme düşen Karabükspor'u 5-0 yenen Bodrumspor ise 62 puanla 6'ncı basamakta bulunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı