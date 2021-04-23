Turgutluspor havlu attı
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Turgutluspor havlu attı

Turgutluspor havlu attı
Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ - Haberler | Spor

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Pazarspor deplasmanından 2-0 yenilgiyle ayrılan Turgutluspor, Play-Off yarışına resmen havlu attı.

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Pazarspor deplasmanından 2-0 yenilgiyle ayrılan Turgutluspor, Play-Off yarışına resmen havlu attı.

Aldığı yenilgiyle ilk 5 sıranın 11 puan gerisinde kalan kırmızı-siyahlılar bitime 3 maç kala hayallerini başka bahara erteledi. Bir dönem ligde liderliği kadar yükselen Turgutluspor özellikle 2'nci yarıda yaşadığı düşüşle hayal kırıklığı yarattı. Turgutluspor son 9 maçta yalnızca 1 galibiyet elde edebilirken, 5 karşılaşmasını kaybetti, 3 maçından ise eşitlikle ayrıldı.Turgutluspor kalan 3 karşılaşmasında Sakaryaspor, Karacabey Belediyespor (D) ve Bodrumspor'la mücadele edecek. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ

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