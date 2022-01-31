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Turgutluspor gülmeyi unuttu

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Turgutluspor gülmeyi unuttu

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Çorum FK'ya deplasmanda 5-1 kaybeden Turgutluspor, düşme potasına iyice yaklaştı.

ÇORUM (DHA) -

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Çorum FK'ya deplasmanda 5-1 kaybeden Turgutluspor, düşme potasına iyice yaklaştı. Çorum'da ağır bir yenilgi alan kırmızı-siyahlılar galibiyet hasretini 5 maça çıkardı. Son olarak ilk yarıda Etimesgut Belediyespor'u 1-0'lık skorla geçen Turgutluspor, Serik Belediyespor, Sivas Belediyespor ve Çorum FK'ya mağlup olup, Kahramanmaraşspor ve Bayburt Özel İdarespor'la berabere kaldı. Teknik direktör Nazım Gülay üzücü bir seriyle karşı karşıya olduklarını ancak toparlanacaklarını ifade etti.


- Turgutlu

Demirören Haber Ajansı - Spor

Futbol Federasyonu, Çorum Belediyespor, Turgutluspor, Çorum, Spor, Haber

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