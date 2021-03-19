Turgutluspor galibiyeti unuttu
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Turgutluspor galibiyeti unuttu

19.03.2021 11:24 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:35
Turgutluspor galibiyeti unuttu

MİSLİ. com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda GMG Kastamonuspor'la 1-1 berabere kalan Turgutluspor galibiyet hasretini 3 maça çıkarıp Play-Off potasına tekrar girme frsatını tepti.

MİSLİ. com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda GMG Kastamonuspor'la 1-1 berabere kalan Turgutluspor galibiyet hasretini 3 maça çıkarıp Play-Off potasına tekrar girme frsatını tepti. Son olarak Kardemir Karabükspor deplasmanında 4-0 kazanan kırmızı-siyahlılar, Sivas Belediyespor ve Kastamonuspor'la berabere kalıp evinde Etimesgut Belediyespor'a yenildi. Teknik Direktör Abdullah Ercan da iki maçında galibiyetle tanışamamış oldu. Üst üste kayıplar yaşayan Turgutluspor, 48 puanla 8'inci sırada yer alıyor. Kırmızı-siyahlılar gelecek maçta evinde Karatay Termal 1922 Konyaspor'la karşı karşıya gelecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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