Turgutluspor galibiyet peşinde - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Turgutluspor galibiyet peşinde

Turgutluspor galibiyet peşinde
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Sivas Belediyespor'a 2-0 mağlup olarak ikinci yarıya kötü başlayan Turgutluspor, yarın deplasmanda An Zentrum Bayburt Özel İdarespor'la karşı karşıya gelecek.

BAYBURT (DHA) -

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Sivas Belediyespor'a 2-0 mağlup olarak ikinci yarıya kötü başlayan Turgutluspor, yarın deplasmanda An Zentrum Bayburt Özel İdarespor'la karşı karşıya gelecek. Bayburt Genç Osman Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak müsabakada Aybert Demirbaş görev alacak. Teknik direktör Nazım Gülay, Bayburt deplasmanından galibiyetle döneceklerini ifade ederek, "İkinci yarıya kötü başladık. Ancak Sivas Belediyespor maçını telafi edeceğiz" dedi.


- Turgutlu

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Bayburt, Sivas, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title