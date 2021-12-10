Turgutluspor evinde oynayacak

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste 2 galibiyetin ardından geçen hafta evinde lider Sakaryaspor'la golsüz berabere kalan Turgutluspor, 17'nci hafta müsabakasında Etimesgut Belediyespor'u konuk edecek. Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak maçta Safa Yılmaz düdük çalacak.

Ligde son maçta bileği yalnız 1 kez bükülen kırmızı-siyahlılarda teknik direktör Atilla Gerin kazanmak için ellerinden gelen mücadeleyi sergileyeceklerini belirterek, "Ligde son haftalarda iyi bir çıkış yakaladık. Bu çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Kendi sahamızda Etimesgut Belediyespor ile zor bir maç oynayacağız. Sakaryaspor karşısında aldığımız 1 puanın anlam kazanması için bu maça mutlak galibiyet parolası ile çıkacağız" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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