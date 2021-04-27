Turgutluspor evinde oynayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Turgutluspor evinde oynayacak

Turgutluspor evinde oynayacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Pazarspor deplasmanından 2-0 yenik ayrılıp Play-Off'a havlu atan Turutluspor yarın sahasında Sakaryaspor'la kozlarını paylaşacak.

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Pazarspor deplasmanından 2-0 yenik ayrılıp Play-Off'a havlu atan Turutluspor yarın sahasında Sakaryaspor'la kozlarını paylaşacak. Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda Sefa Yılmaz'ın düdük çalacağı müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Kırmızı-siyahlılarda çapraz bağları kopan Muhammet Haşim sezonu kapattı. İlk yarıda liderliğe kadar yükseldiği ligde kalan 3 haftada prestij karşılaşmalarına çıkacak Turgutluspor'un teknik direktörü Abdullah Ercan sahadan 3 puanla ayrılmayı hedeflediklerini söyledi. Turgutluspor 52 puanla 8'inci sırada bulunuyor. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Özcan Deniz Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Yılmaz Vural Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Turgutluspor evinde oynayacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 12:45:53. #1.14#

title