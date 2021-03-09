Turgutluspor evinde oynayacak
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Turgutluspor evinde oynayacak

09.03.2021 11:29 | Son Güncelleme: 09.03.2021 11:33
Turgutluspor evinde oynayacak

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta son sıradaki Kardemir Karabükspor'u deplasmanda 4-0 yenerek Play-Off hattına dönen Turgutluspor yarın sahasında Sivas Belediyespor'la kozlarını paylaşacak.

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta son sıradaki Kardemir Karabükspor'u deplasmanda 4-0 yenerek Play-Off hattına dönen Turgutluspor yarın sahasında Sivas Belediyespor'la kozlarını paylaşacak. Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçta Cansu Tiryaki düdük çalacak. Grupta 46 puanla 5'inci sırada yer alan Turgutluspor'da Samed sarı kart cezası nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek. Teknik direktör Ramazan Kurşunlu, Sivas Belediyespor'u da yenerek ilk 5 yolunda kayıp yaşamayacaklarını söyledi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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