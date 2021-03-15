Turgutluspor Ercan'la gülemedi

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Etimesgut Belediyespor'a 1-0 yenileren Turgutluspor, yeni teknik direktörü Abdullah Ercan'la çıktığı ilk maçta mağlubiyet üzüntüsü yaşadı. Play-Off mücadelesi veren kırmızı-siyahlılar son 2 maçta 4 puan kaybederek ilk 5 barajından çıktı. Haftaya 47 puanla 5'inci basamakta giren Ege ekibi bu sonuçla 7'nci sıraya gerileyip Play-Off hattından çıktı. İlk maçında yenilgiyle tanışan Abdullah Ercan kalan haftalarda çıkışa geçeceklerini ve Play-Off hattının içinde yer alacaklarını söyledi. Turgutluspor, bu hafta dış sahada GMG Kastamonuspor'la karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ