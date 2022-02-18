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Turgutluspor derbide Somaspor'u ağırlayacak

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Turgutluspor derbide Somaspor'u ağırlayacak

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 7 maçını kazanamayıp tekrar düşme potasına gerileyen Turgutluspor, yarın evinde son 2 karşılaşmasını kaybeden Somaspor'u Manisa derbisinde konuk edecek.

MANİSA (DHA) -

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 7 maçını kazanamayıp tekrar düşme potasına gerileyen Turgutluspor, yarın evinde son 2 karşılaşmasını kaybeden Somaspor'u Manisa derbisinde konuk edecek. Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak mücadelede Erdem Metoğlu düdük çalacak. Karşılaşmada biletler ücretsiz olacak. Ev sahibi Turgutluspor'da sarı kart cezalısı Emre Keskin forma giyemeyecek. 23 puanla düşme hattında yer alan Turgutluspor'da teknik direktör Nazım Gülay sahaya mutlak 3 puan için çıkacaklarını söyledi. 41 puana sahip 7'nci Somaspor'un çalıştırıcısı Burhanettin Basatemür ise çıkışa geçip yeniden Play-Off hattında yer almak istediklerini belirtti.


- Turgutlu

Demirören Haber Ajansı - Spor

Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Turgutlu, Manisa, Spor, Haberler

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