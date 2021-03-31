Turgutluspor deplasmanda
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Turgutluspor deplasmanda

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Turgutluspor deplasmanda

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak evinde Karatay Termal 1922 Konyaspor'la 1-1 berabere kalıp galibiyet hasretini 4 maça çıkaran Turgutluspor, yarın İstanbul'da Eyüpspor'un rakibi olacak.

Öfkeli kocanın şeytani planı son anda bozuldu! Kendisinden kaçan eşini bulabilmek için polisi kullanmak istese de başaramadı
Öfkeli kocanın şeytani planı son anda bozuldu! Kendisinden kaçan eşini bulabilmek için polisi kullanmak istese de başaramadı

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak evinde Karatay Termal 1922 Konyaspor'la 1-1 berabere kalıp galibiyet hasretini 4 maça çıkaran Turgutluspor, yarın İstanbul'da Eyüpspor'un rakibi olacak. Eyüp Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak müsabakada Efe Tanrıverdi görev yapacak. Kırmızı-siyahlılarda sarı kart cezalısı Savaş Polat, Eyüpspor'a karşı forma giyemeyecek. Sıralamada 49 puanla 8'inci basamakta yer alan Turgutluspor'da henüz galibiyetle tanışamayan teknik direktör Abdullah Ercan, İstanbul deplasmanından 3 puanla döneceklerini söyledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Hayati Yazıcı Muhsin Yazıcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Merve Dizdar Şeyma Subaşı Türkan Şoray Burcu Biricik
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Caner Erkin Mesut Bakkal Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Milli Takım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Turgutluspor deplasmanda - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 11:45:11. #1.15#
title