Turgutluspor deplasmanda

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak evinde Karatay Termal 1922 Konyaspor'la 1-1 berabere kalıp galibiyet hasretini 4 maça çıkaran Turgutluspor, yarın İstanbul'da Eyüpspor'un rakibi olacak.
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Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak evinde Karatay Termal 1922 Konyaspor'la 1-1 berabere kalıp galibiyet hasretini 4 maça çıkaran Turgutluspor, yarın İstanbul'da Eyüpspor'un rakibi olacak. Eyüp Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak müsabakada Efe Tanrıverdi görev yapacak. Kırmızı-siyahlılarda sarı kart cezalısı Savaş Polat, Eyüpspor'a karşı forma giyemeyecek. Sıralamada 49 puanla 8'inci basamakta yer alan Turgutluspor'da henüz galibiyetle tanışamayan teknik direktör Abdullah Ercan, İstanbul deplasmanından 3 puanla döneceklerini söyledi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı