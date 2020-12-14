Turgutluspor'dan üzen seri
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Turgutluspor'dan üzen seri

14.12.2020 10:17 | Son Güncelleme: 14.12.2020 10:21
Turgutluspor'dan üzen seri

TFF 2'inci Lig Kırmızı Grup'ta sezona çok iyi bir başlangıç yapan Turgutluspor son 3 maçta adeta çöktü.

TFF 2'inci Lig Kırmızı Grup'ta sezona çok iyi bir başlangıç yapan Turgutluspor son 3 maçta adeta çöktü. Son galibiyetini evinde Eyüpspor'a karşı 2-1'lık skorla alan Turgutluspor ardından Tarsus İdman Yurdu, Kırklarelispor ve Vanspor'a mağlup olarak zirve yarışında ağır yara aldı. Kırmızı-siyahlılar bu periyotta kalesinde toplam 10 gol gördü. Tarsus deplasmanından 4-1 yenik dönen Turgutluspor, evinde Kırklarelispor'a 3-1 kaybetti. Son olarak da Vanspor'a dış sahada 3-0 kaybeden Ege temsilcisi taraftarını üzdü. Turgutluspor gelecek hafta evinde Pazarspor'la oynayacak. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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