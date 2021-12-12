Turgutluspor'dan mutlusu yok

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Etimesgut Belediyespor'u da evinde Mutlu Aksu'nun son dakikalarda attığı golle 1-0 yenerek alt sıralardan uzaklaşan Turgutluspor, büyük sevinç yaşıyor. İlk 6 maçta yalnız 1 puan aldığı grupta 11 maçtır bileği 1 kez bükülen, son 4 haftayı 3 galibiyet, 1 beraberlikle geçen kırmızı-siyahlılarda Başkan Ahmet Daşkan, takımı kutladı. Daşkan, "Hem önemli hem de zor bir karşılaşma oynadık. Çocuklarımız aslanlar gibi mücadele ettiler. Ağır bir zeminde oynanmasına rağmen iyi mücadele edip, haklı bir galibiyete imza attılar. Biz yönetim olarak göreve geldiğimiz günden itibaren takımımızdan son derece memnunuz. Hepsi karakterli oyuncular. Böyle bir oyuncu grubuna sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Turgutluspor, Turgutlu halkının desteği ile hak ettiği yere gelecek. Takımımıza destek veren taraftarlarımızada teşekkür etmek istiyorum. Aldığımız galibiyet camiamıza armağan ediyorum" dedi.

GERİN GURURLU

Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci - Spor Haberleri

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