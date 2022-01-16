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Turgutluspor'dan kötü start

Turgutluspor'dan kötü start
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta devre arasında teknik direktörlük görevine Nazım Gülay'ı getirip 5 transfer yapan Turgutluspor, ikinci yarının ilk maçında evinde Sivas Belediyespor'a yenilmekten kurtulamadı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta devre arasında teknik direktörlük görevine Nazım Gülay'ı getirip 5 transfer yapan Turgutluspor, ikinci yarının ilk maçında evinde Sivas Belediyespor'a yenilmekten kurtulamadı. Rakibi önünde ilk yarıda 1 dakika arayla üst üste kalesinde gördüğü gollerle sahadan mağlup ayrılan Turgutluspor, devreye moralsiz başlayarak 20 maçta 22 puanda kaldı.


- Turgutlu

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta devre arasında teknik direktörlük görevine Nazım Gülay'ı getirip 5 transfer yapan Turgutluspor, ikinci yarının ilk maçında evinde Sivas Belediyespor'a yenilmekten kurtulamadı.

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