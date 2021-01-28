Turgutluspor'dan kötü başlangıç
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Turgutluspor'dan kötü başlangıç

28.01.2021 11:09 | Son Güncelleme: 28.01.2021 11:13
Turgutluspor'dan kötü başlangıç

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta devre arasında Teknik Direktör İbrahim Cezayir ile yollarını ayırıp dümene Ramazan Kurşunlu'yu getiren Turgutluspor, sezonun ikinci yarısına yenilgiyle başladı.

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta devre arasında Teknik Direktör İbrahim Cezayir ile yollarını ayırıp dümene Ramazan Kurşunlu'yu getiren Turgutluspor, sezonun ikinci yarısına yenilgiyle başladı. Kırşehir Belediyespor deplasmanından 2-0 mağlup ayrılan kırmızı-siyahlılar şampiyonluk yarışında yara aldı. İlk yarının son haftasında Bodrumspor'a da 4-1 kaybeden Turgutluspor, lider Eyüpspor'un 12 puan gerisinde kaldı. Turgutluspor gelecek hafta evinde Mamak FK'yı ağırlayacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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