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Turgutluspor'dan Kaymakam Yılmaz'a forma

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Turgutluspor'dan Kaymakam Yılmaz'a forma

TFF 2. Lig ekiplerinden Turgutluspor'un Başkanı Ahmet Daşkan ve yöneticileri Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz'ı ziyaret ederek adının yazılı olduğu Turgutluspor forması hediye etti ve cumartesi günü oynanacak olan Somaspor karşılaşmasına davet etti.

TFF 2. Lig ekiplerinden Turgutluspor'un Başkanı Ahmet Daşkan ve yöneticileri Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz'ı ziyaret ederek adının yazılı olduğu Turgutluspor forması hediye etti ve cumartesi günü oynanacak olan Somaspor karşılaşmasına davet etti.

Turgutluspor Başkanı Ahmet Daşkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri Fahrettin Solmaz ve Bülent Daşkan, Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Kulüp Başkanı Ahmet Daşkan ve yöneticiler, Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz'a isminin yazılı olduğu Turgutluspor forması hediye etti. Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, nazik ziyaretlerinden dolayı Kulüp Başkanı Ahmet Daşkan ve yöneticilere teşekkür ederken, Kulüp Başkanı Ahmet Daşkan da, 19 Şubat Cumartesi Günü saat 13.00'da ligin 26. hafta mücadelesinde kendi evlerinde oynayacakları Somaspor maçına davet etti. - MANİSA

Turgutluspor'dan Kaymakam Yılmaz'a forma

İhlas Haber Ajansı - Spor

Turgutluspor, Ali Yılmaz, Cumartesi, Turgutlu, Spor, Haberler

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