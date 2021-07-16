Turgutluspor'dan çifte imza
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Turgutluspor'dan çifte imza

Turgutluspor'dan çifte imza
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig kulüplerinden Turgutluspor, teknik direktör Kazım Akgün'ün raporu doğrultusunda kadrosuna 2 oyuncu daha takviye yaptı.

TFF 2'nci Lig kulüplerinden Turgutluspor, teknik direktör Kazım Akgün'ün raporu doğrultusunda kadrosuna 2 oyuncu daha takviye yaptı. Kırmızı-siyahlılar, geçen sezonu Çankaya FK kiralık olarak geçiren Trabzonsporlu orta saha oyuncusu Yaser Yüce ve sol kanat oyuncusu Doğukan Delimehmet'e ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Genel Kaptan Tolga Seyman, "Gerek Yaser gerekse Doğukan futbola ve başarıya aç oyuncular. İki genç oyuncumuza yeni sezonda başarılar diliyorum" dedi. 


- Turgutlu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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