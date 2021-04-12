Turgutluspor dağıldı
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Turgutluspor dağıldı

Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ - Haberler | Spor
Turgutluspor dağıldı

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Kırklarelispor'a da 5-2 kaybeden Turgutluspor, Play-Off yarışına havlu attı.

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Kırklarelispor'a da 5-2 kaybeden Turgutluspor, Play-Off yarışına havlu attı. Bu sonuçla galibiyet hasretini 7 maça çıkaran kırmızı-siyahlılar Play-Off potasının tam 11 puan gerisinde kaldı. Teknik Direktör Abdullah Ercan da Turgutluspor'un başında halen 3 puanla tanışamadı. Büyük umutlarla kırmızı-siyahlıların dümenine geçen Ercan, çıktığı 6 karşılaşmada sadece 2 beraberlik aldı. Sezon içinde liderlik koltuğuna dahi oturan Turgutluspor, büyük hayal kırıklığı yarattı. Ege ekibi kalan 5 karşılaşmada Vanspor, Pazarspor (D), Sakaryaspor, Karacabey Belediyespor (D) ve Bodrumspor'la kozlarını paylaşacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ

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