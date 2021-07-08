Turgutluspor'da yeni teknik direktör Kazım Akgün imzayı attı
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Turgutluspor'da yeni teknik direktör Kazım Akgün imzayı attı

Turgutluspor'da yeni teknik direktör Kazım Akgün imzayı attı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Misli.com 2. Lig ekiplerinden Turgutluspor, daha önce anlaşmaya vardığı teknik direktör Kazım Akgün ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Misli.com 2. Lig ekiplerinden Turgutluspor, daha önce anlaşmaya vardığı teknik direktör Kazım Akgün ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Turgutlu Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreninde 3 yıllık anlaşmaya imza atan yeni teknik direktör Kazım Akgün, "Turgutluspor'dan teklif geldiğinde düşünmeden kabul ettim. Bugünden itibaren Turgutluspor'umuzun başarısı için çalışmaya başlayacağız. Turgutluspor hem Turgutlu için hem de Türk futbolu için önemli bir kulüp. Bu kulübü en üst seviyelere taşımak için canla başla çalışacağız. Anlaşma her iki taraf içinde hayırlısı olsun. Bana ve ekibime güvenen herkese teşekkür ederim" dedi.

Başkan Kestaneci: "Turgutluspor'u layık olduğu yere taşıyacağız"

İmza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Taner Kestaneci de yeni teknik direktörleri Kazım Akgün'e başarılar dileyerek, "Hocamızın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına başlayacağız. En kısa sürede kadromuza kaliteli oyuncular takviye edip, yeni sezonda Turgutlusporumuzu layık olduğu yere taşıyacağız. Yeni sezonda Turgutluspor taraftarımızı, alacağı başarılı sonuçlarla mutlu edecek bir kadro kuracağız" diye konuştu - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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