Turgutluspor'da yaprak dökümü sürüyor

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarıyı üçüncü sırada tamamlayan Turgutluspor'da yönetimdeki ayrılıklar devam ediyor. Sezon başında başkanlığa getirilen Taner Kestaneci yönetiminde işlerinin yoğunluğunu öne sürerek önceki gün istifasını noter kanalıyla kulübe sunan Asbaşkan Ahmet Karadağ'ın ardından yönetim kurulu üyesi Cenk Yoldaş da istifa etti.

Cenk Yoldaş; Fahrettin Solmaz, Dilek Öner, Gökhan Düzkaya ve Ahmet Karadağ'ın ardından, yönetimden istifasını sunan 5'inci yönetici oldu. Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Yoldaş, istifa gerekçesini akademik işlerinin yoğunluğu olarak açıkladı. Turgutlu'da devre arasında takımdan Burak Yılmaz, Mehmet Kuruoğlu ve Mert Özyıldırım da ayrılmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ