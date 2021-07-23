Turgutluspor'da transfer sürüyor
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Turgutluspor'da transfer sürüyor

Turgutluspor'da transfer sürüyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig'de yeni sezona hazırlanan Turgutluspor, dış transferde geçen yıl Hacattepe'de kiralık olarak oynayan Gençlerbirliği'nin kalecisi Numan Soysal Bostan ile sözleşme imzaladı.

TFF 2'nci Lig'de yeni sezona hazırlanan Turgutluspor, dış transferde geçen yıl Hacattepe'de kiralık olarak oynayan Gençlerbirliği'nin kalecisi Numan Soysal Bostan ile sözleşme imzaladı. Numan Soysal'ın imza törenine Başkan Taner Kestaneci katıldı. Gençlerbirliği'nden 3 yıllığına kadroya katılan kaleci, Turgutlu Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen törenle resmi sözleşmeye imza attı. 

İmza töreni sonrasında konuşan Numan Soysal, "İnşallah hem Turgutluspor camiasına hem de benim adıma hayırlı bir sezon olur. Büyük bir camiaya geldiğimi biliyorum. Burada olduğum için heyecanlıyım. Takımdaki arkadaşlarımla tanışma imkanı buldum. Hoca da dahil herkes çok sıcakkanlı. Taraftarımızın gücüyle birlikte bu sezon Turgutluspor'u en iyi şekilde sahada temsil edeceğiz ve alacağımız sonuçlarla onları mutlu edeceğiz" dedi. 


Turgutluspor'da transfer sürüyor
Turgutluspor'da transfer sürüyor
Turgutluspor'da transfer sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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