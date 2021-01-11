Turgutluspor'da şok istifa
Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Bodrumspor yenilgisiyle ilk yarıyı lider Eyüpspor'un 11 puan gerisinde, 36 puanla üçüncü sırada tamamlayan Turgutluspor'da yönetimde şok bir istifa yaşandı.
Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Bodrumspor yenilgisiyle ilk yarıyı lider Eyüpspor'un 11 puan gerisinde, 36 puanla üçüncü sırada tamamlayan Turgutluspor'da yönetimde şok bir istifa yaşandı.
Kırmızı-siyahlılarda Asbaşkan Ahmet Karadağ'ın görevinden istifa ettiği öğrenildi. Sezon başında göreve gelen yönetimde gerçekleştirilen görev bölümü sonrasında asbaşkanlığa getirilen Ahmet Karadağ'ın istifa dilekçesini cuma günü noter aracılığıyla kulübe sunduğu belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ