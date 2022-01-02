Turgutluspor'da Semih gitti

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Turgutluspor'da ön libero Semih Ocaklı ile yollar ayrıldı.

Sezon başında İsviçre ekibi Sion'un altyapısından transfer edilen gurbetçi futbolcunun sözleşmesi feshedildi. Ligde 7 maçta 1 kez ilk 11'de şans bulup, 218 dakika görev alan 22 yaşındaki oyuncu, 1 kez rakip fileleri sarstı. Sezon başında 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Semih, kupada ise 1 müsabakada 90 dakika oynadı. Turgutluspor, geçtiğimiz günlerde stoper Mahmut Boz'la da yollarını ayırmıştı.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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