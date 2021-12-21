Turgutluspor'da Sarper'e milli davet
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Turgutluspor'da sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak kadroya katılan genç oyuncu Sarper Çağlar, U19 Milli Takımı'na çağrıldı.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Turgutluspor'da sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak kadroya katılan genç oyuncu Sarper Çağlar, U19 Milli Takımı'na çağrıldı.
Sarper, ay-yıldızlıların 26 Aralık-5 Ocak tarihlerinde Antalya'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosuna davet edildi.