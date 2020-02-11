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Turgutluspor'da şampiyonluk umudu

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda zorlu hava şartları altında çıktığı maçta Ağrı 1970'i 1-0 mağlup ederek 38 puana ulaşan zirve takipçisi Turgutluspor, lider Kocaelispor'la arasındaki puan farkını 8'e düşürerek şampiyonluk için umutlandı.

11.02.2020 13:39 | Son Güncelleme: 11.02.2020 13:39
Turgutluspor'da şampiyonluk umudu

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda zorlu hava şartları altında çıktığı maçta 1970'i 1-0 mağlup ederek 38 puana ulaşan zirve takipçisi Turgutluspor, lider Kocaelispor'la arasındaki puan farkını 8'e düşürerek şampiyonluk için umutlandı. Önceki hafta konuk ettiği Kocaelispor'u 2-0 yenerek rakibinin 10 maçlık galibiyet serisini sonlandıran kırmızı-siyahlılar, liderin bu hafta da sahadan eli boş ayrılmasıyla iki haftada puan farkını 14'ten 8'e indirdi. Yönetim cumartesi günü Turgutlu'da oynanacak Elazığ Belediyespor maçı öncesi taraftarların tribünleri doldurmasını istedi.


Kaynak: DHA
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