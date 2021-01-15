Turgutluspor'da Samet ve Koray yuvadan uçtu
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Turgutluspor'da Samet ve Koray yuvadan uçtu

15.01.2021 16:45 | Son Güncelleme: 15.01.2021 16:49
Turgutluspor'da Samet ve Koray yuvadan uçtu

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarıyı 3'üncü sırada tamamlayan Turgutluspor'un ismi devre arasında yöneticilerin istifaları ve oyuncuların ayrılıklarıyla gündemden düşmüyor.

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarıyı 3'üncü sırada tamamlayan Turgutluspor'un ismi devre arasında yöneticilerin istifaları ve oyuncuların ayrılıklarıyla gündemden düşmüyor. Kırmızı siyahlıların geçen sezonki şampiyonluğunun en büyük mimarlarından biri olan ikinci kaptan Samet Günhan ve takıma bu sezon dahil edilen Koray Kılınç da takımdan ayrıldı.

İki oyuncu yönetimle karşılıklı anlaşarak sözleşmelerini feshetti. Son maçlarda yedek kalan Samet'in Kulüp Başkanı Taner Kestaneci tarafından takımda istenmediği iddia edildi. Yöneticiler Ahmet Karadağ ve Cenk Yoldaş'ın istifaları ve oyuncular Mehmet Kuruoğlu, Burak Yılmaz ve Mert Özyıldırım'ın takımdan ayrılmasının ardından Samet ve Koray'ın gidişi camiada soru işaretlerine neden oldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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