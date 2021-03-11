Turgutluspor'da Ramazan Kurşunlu bilmecesi
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Turgutluspor'da Ramazan Kurşunlu bilmecesi

11.03.2021 11:31 | Son Güncelleme: 11.03.2021 12:05
Turgutluspor'da Ramazan Kurşunlu bilmecesi

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sahasında Sivas Belediyespor'la golsüz berabere kalmasına rağmen Play-Off hattındaki yerini koruyan Turgutluspor'da ayrılık bilmecesi yaşanıyor.

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sahasında Sivas Belediyespor'la golsüz berabere kalmasına rağmen Play-Off hattındaki yerini koruyan Turgutluspor'da ayrılık bilmecesi yaşanıyor. Turgutluspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda devre arasında İbrahim Cezayir'in yerine göreve gelen teknik direktör Ramazan Kurşunlu ile sözleşmenin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi. Bu paylaşımın ardından Ramazan Kurşunlu ise yaptığı açıklamada kendisine tebliğ edilen bir kararın ve herhangi bir karşılıklı anlaşmanın olmadığını belirterek, antrenmanda takımının başında olacağını dile getirdi.

Yönetimin kulübün sosyal medya hesabından Kurşunlu ile yolların ayrıldığına dair açıklamasında, "En kısa zamanda bizi Play-Off hedefimize taşıyacak bir teknik direktör ile anlaşarak Turgutlusporumuzun sezonu hedeflediğimiz yerde bitirmesi için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.

Ramazan Kurşunlu ise paylaşımın yanlış veya kasıtlı olarak yapıldığını savundu. Genç teknik adam Başkan Taner Kestaneci'yle yaptıkları görüşmeden bu yönde bir karar çıkmadığını belirterek, "Herhangi bir ayrılık söz konusu değildir" dedi.

Turgutluspor, sezonun ikinci yarısında Kurşunlu yönetiminde şimdiye kadar çıktığı 8 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgi aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ

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