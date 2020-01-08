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Turgutluspor'da parola 3 puan

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk yarıyı 30 puanla üçüncü sırada bitiren Turgutluspor, grup sonuncusu Fatsa Belediyespor'a konuk olacağı ikinci devrenin ilk maçını kazanıp, maratona moralli başlamak istiyor.

08.01.2020 13:55 | Son Güncelleme: 08.01.2020 13:55
Turgutluspor'da parola 3 puan

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk yarıyı 30 puanla üçüncü sırada bitiren Turgutluspor, grup sonuncusu Belediyespor'a konuk olacağı ikinci devrenin ilk maçını kazanıp, maratona moralli başlamak istiyor. Devre arasında kampa gitmeyip tesislerinde çalışan kırmızı-siyahlı ekip, oynadığı 2 hazırlık karşılaşmasında Somaspor'a 5-2, Ci Group 'ya ise 1-0 yenildi. Transfer döneminde Nevşehir Belediyespor'dan forvet Ergun Cengiz'in yanı sıra Buca'dan sol bek Özcan Sertöz, orta saha oyuncusu Cuma Menize ve stoper Doğan Canlı ile 1.5 yıllığına kiralık olarak anlaşmaya varan Turgutlu'da Güner, Fadıl ve Yasin'le yollar ayrılmıştı. Fatsa Belediyespor maçında sarı kart cezalısı Mehmet Kuloğlu ile sakat olan Can, Kerem ve Yiğit takımdaki yerlerini alamayacak.

Kaynak: DHA
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