Turgutluspor'da Muhammet Beşir gitti
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Turgutluspor'da Muhammet Beşir gitti

Turgutluspor'da Muhammet Beşir gitti
Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yeni sezonun ilk maçını pazar günü Sivas Belediyespor'la deplasmanda oynayacak Turgutluspor'da Muhammet Beşir'le yollar ayrıldı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yeni sezonun ilk maçını pazar günü Sivas Belediyespor'la deplasmanda oynayacak Turgutluspor'da Muhammet Beşir'le yollar ayrıldı. Kırmızı-siyahlı kulüp, geçen sezon 36 lig ve kupa maçında 4 gol atan 24 yaşındaki forvet için, "Profesyonel futbolcularımızdan Muhammet Beşir ile olan sözleşmemizi karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz" mesajını yayınladı. 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle dün antrenmanda ay-yıldızlı bayrağımızı açan Turgutlusporlu futbolcular ve teknik heyet, akşam ise yönetimle birlikte Turgutlu Belediyesi'nin organize ettiği Zafer Yürüyüşü'ne katıldı.

Turgutluspor'da Muhammet Beşir gitti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci

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