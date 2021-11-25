Turgutluspor'da kongre ertelendi

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Turgutluspor'un olağanüstü genel kurulu çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle ertelendi. Mevcut Başkan Taner Kestaneci ve Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan'ın başkanlık için aday olduğu kongre salonunda tansiyon zaman zaman yükseldi. Toplam 10 üyenin istifasıyla yönetim kurulu üye sayısının kanunda belirtilen sınırın altına düştüğü Turgutluspor'da Taner Kestaneci başkanlığındaki yönetim, 9 Kasım'da yayınlanan ilanla olaganüstü genel kurul kararı aldı. Bir önceki seçim döneminde 800'ü aşkın üyeye sahip olan Turgutluspor'da mevcut yönetim tarafından kulüp aidatlarını ödemediği gerekçesiyle yüzlerce kişinin üye kaydının silinmesi sonrasında kulübün 457 üyesinin olduğu belirtildi.

Turgutlu Belediyesi 7 Eylül Spor Salonu'ndaki kongreye Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Belediyesi'nin eski başkanlarından Serhat Orhan, kulüpte daha önceki dönemlerde başkanlık ve yöneticilik yapmış isimler, adaylar Taner Kestaneci ve Ahmet Daşkan ile ekiplerinin yanı sıra kongre üyeleri ve taraftarlar katıldı. Kongreye gelen üyeler imzalarını atarak salondaki yerini aldı. Kongreye katılmak için salona gelen ancak isimlerinin silindiğini öğrenen birçok üye ise listede isimlerini göremeyince Taner Kestaneci ve yönetime tepki gösterdi. Zaman zaman gerilimin yükseldiği ve mevcut yönetimin istifaya çağrıldığı kongreye 95 üye katılım sağladı. Kongre, çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi. Turgutluspor'un kongresi, 1 Aralık 2021 Çarşamba günü saat 19.00'da yine aynı yerde çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleşecek.

Taner Kestaneci ise salonda açıklama yapmamayı tercih etti.