Turgutluspor'da İbrahim Cezayir dönemi bitti
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Turgutluspor'da İbrahim Cezayir dönemi bitti

15.01.2021 16:50 | Son Güncelleme: 15.01.2021 16:54
Turgutluspor'da İbrahim Cezayir dönemi bitti

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Turgutluspor'da teknik direktör İbrahim Cezayir'le yollar ayrıldı.

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Turgutluspor'da teknik direktör İbrahim Cezayir'le yollar ayrıldı.

Sezon başında göreve getirilen İbrahim Cezayir, 19 maçta 12 galibiyet, 7 yenilgilik performans sergiledi. Cezayir'in ekibi 36 puanla devre arasına 3'üncü sırada girdi. İkinci yarı öncesi kırmızı siyahlı kulüpte yönetici ve futbolcuların ayrılıklarının ardından teknik patron Cezayir'in de gidişiyle kan kaybı sürdü. Yönetim yeni teknik direktörü belirlemek için arayışlara başladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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