Turgutluspor'da hedef yine galibiyet

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Diyarbekirspor'u son dakikada attığı golle 2-1 yenerek tekrar çıkışa geçen 14 puanlı Turgutluspor, yarın Ergene Velimeşespor'a konuk olacak. Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda Murat Türkoğlu'nun düdük çalacağı karşılaşma saat 13.00'te başlayacak.

Teknik direktör Atilla Gerin, zorlu bir deplasmana çıkacaklarını belirterek, "Rakibimiz de bizim gibi alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor. İki takım için de kritik bir maç olacak. Biz kendi oyunumuzu sahaya yansıtıp, istediğimiz skoru alacağız" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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