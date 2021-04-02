Turgutluspor'da düşüş sürüyor
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Turgutluspor'da düşüş sürüyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Turgutluspor'da düşüş sürüyor

SEZONUN ilk haftalarında namağlup liderlik koltuğunda oturduğu Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta devre arasında Teknik Direktör İbrahim Cezayir, ikinci yarıda da Ramazan Kurşunlu'yla yollarını Play-Off hattındayken ayıran Turgutluspor, göreve getirilen Abdullah Ercan yönetiminde 4 maçta...

SEZONUN ilk haftalarında namağlup liderlik koltuğunda oturduğu Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta devre arasında Teknik Direktör İbrahim Cezayir, ikinci yarıda da Ramazan Kurşunlu'yla yollarını Play-Off hattındayken ayıran Turgutluspor, göreve getirilen Abdullah Ercan yönetiminde 4 maçta hiç gülemedi, hedefinin gerisine düştü.

Futbolculuk kariyerinde uzun yıllar Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray formaları giyip A Milli Takım'da oynayan, daha önce U17 ve Ümit Milli Takım'ın yanı sıra Gaziantepspor ve Sakaryaspor'u çalıştıran Ercan yönetiminde hiç galip gelemeyip Play-Off hattından da çıkan Turgutlu, dün lider Eyüpspor'a da deplasmanda 2-0 yenildi. Kötü gidişe engel olamayan kırmızı-siyahlı ekip, ligde aylarca yer aldığı Play-Off barajının 5 puan gerisinde kaldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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