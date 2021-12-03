Turgutluspor'da Akın'dan takıma moral

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Turgutluspor'da Ahmet Daşkan'ın başkanlığa seçildiği olağanüstü genel kurul sonrası Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, kulübü ziyaret etti. Akın, Turgutluspor yönetimi, kırmızı-siyahlı takım ve yerel basın, Turgutlu Belediyesi Irlamaz Spor Vadisi Tesisleri'nde bir araya geldi. Toplantıda konuşan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Turgutluspor'u daha iyi yerlere taşımak için hep birlikte çalışacağız. Taraftarıyla, yönetimiyle, teknik ekibiyle, futbolcularıyla, yerel basınıyla biz çok büyük bir aileyiz" dedi.

Başkan Akın, ayrıca tesislerin etrafında geçmiş yönetim tarafından yaptırılan tel örgüleri de söktürerek takımın en büyük destekçisi taraftarın kulüple koparılan bağlarını yeniden inşa edeceklerini belirtti.

Turgutluspor'da çarşamba günü yapılan kongrede açık ara farkla başkanlığa seçilen Ahmet Daşkan ve yönetimi ilk maçta taraftara jest yaptı. 6 Aralık Pazartesi günü saat 13.00'da Sakaryaspor ile iç sahada oynayacak maç öncesinde tüm biletler yeni yönetim kurulu tarafından satın alındı. Biletler maç günü stadyum girişinde taraftara ve tüm Turgutlululara ücretsiz dağıtılacak. Tüm taraftarlar liderle oynanacak zorlu maçta şehrin takımını desteklemek için tribüne davet edildi.