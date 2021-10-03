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Turgutluspor'da Akgün sallantıda

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Turgutluspor'da Akgün sallantıda

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Bodrumspor'a da deplasmanda 3-0 yenilerek galibiyet hasretini sürdüren Turgutluspor'da teknik direktör Kazım Akgün'ün kulüpteki geleceği tartışılıyor.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Bodrumspor'a da deplasmanda 3-0 yenilerek galibiyet hasretini sürdüren Turgutluspor'da teknik direktör Kazım Akgün'ün kulüpteki geleceği tartışılıyor. Grupta ilk 5 haftada galibiyet alamayan Turgutlu, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle yalnız 1 puanı hanesine yazdırabildi. Oynadığı 5 maçta yalnız 3 kez ağları sarsabilen kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise 9 gol gördü. Hafta içi mesaisinde çarşamba günü Silahtaroğlu Vanspor FK'yı konuk edecek Turgutluspor'da bu maçın Akgün'ün son şansı olduğu iddia ediliyor.


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Haber: Turgutluspor'da Akgün sallantıda - Haberler Spor
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