Turgutluspor'da 4 genç kadroda

23.12.2019 11:30 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:30

TFF 3. Lig 2. Grup'ta devre arasında kampa gitmeyip kendi tesislerinde çalışan Turgutluspor'da altyapıdan 4 genç futbolcu A takıma katıldı. Kırmızı-siyahlılarda Mert Yaşar Canseven, Mustafa Kemal Aktaş, Necati Yönak ve Berkant Kanık, Irlamaz Tesisleri'nde takımla beraber antrenman yapıyor. Turgutlu'da sakatlığı devam eden sol bek Yiğit Yöney takımdan ayrı çalışmalarını sürdürürken ligin son maçında dizinden sakatlanan Kenan Gürman ise antrenmanlara çıkamıyor.

Kaynak: DHA

- Turgutlu