Haberler » Spor » Turgutluspor'da 4 genç kadroda - Spor

Turgutluspor'da 4 genç kadroda

TFF 3. Lig 2. Grup'ta devre arasında kampa gitmeyip kendi tesislerinde çalışan Turgutluspor'da altyapıdan 4 genç futbolcu A takıma katıldı.

23.12.2019 11:30 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:30
Turgutluspor'da 4 genç kadroda

TFF 3. Lig 2. Grup'ta devre arasında kampa gitmeyip kendi tesislerinde çalışan 'da altyapıdan 4 genç futbolcu A takıma katıldı. Kırmızı-siyahlılarda Mert Yaşar Canseven, Mustafa Kemal Aktaş, Necati Yönak ve Berkant Kanık, Irlamaz Tesisleri'nde takımla beraber antrenman yapıyor. Turgutlu'da sakatlığı devam eden sol bek Yiğit Yöney takımdan ayrı çalışmalarını sürdürürken ligin son maçında dizinden sakatlanan Kenan Gürman ise antrenmanlara çıkamıyor.


- Turgutlu
Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler