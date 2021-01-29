Turgutluspor'da 3 ayrılık

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarıya Kırşehir Belediyespor mağlubiyetiyle başlayan Turgutluspor'da 3 futbolcunun takımdan ayrıldığı öğrenildi. Kırmızı-siyahlılarda kaleci Fatih Demirlek, stoper Süleyman Özdamar ve orta saha oyuncusu Ferhat Katipoğlu'nun yuvadan uçtuğu belirtildi. Kaleci Fatih'in Menemenspor'la Süleyman'ın Bodrumspor'la Ferhat'ın ise Altınordu ile temasta olduğu iddia edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı