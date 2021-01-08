Turgutluspor'da 2 isimle yollar ayrıldı
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Turgutluspor'da 2 isimle yollar ayrıldı

08.01.2021 15:31 | Son Güncelleme: 08.01.2021 15:35
Turgutluspor'da 2 isimle yollar ayrıldı

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarıyı Bodrumspor yenilgisiyle kapatan Turgutluspor, iki oyuncusuyla yollarını ayırdı.

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarıyı Bodrumspor yenilgisiyle kapatan Turgutluspor, iki oyuncusuyla yollarını ayırdı.

Kırmızı-siyahlıların geçen sezon 3'üncü Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşadığı kadroda da yer alıp, bu yıl fazla forma şansı bulamayan Mehmet Kuruoğlu ve sezon başında transfer edilen gurbetçi sol bek Burak Yılmaz ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmeleri feshedildi. Kulüp, yolları ayırdığı iki isme de bugüne kadar verdiği hizmetleri için teşekkür ederek, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ

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