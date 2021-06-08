Turgutluspor'da 2 fire

Misli.com 2'nci Lig ekiplerinden Turgutluspor'da sezonun sona ermesinin ardından Talha ve Muhammed Rıdvan, sözleşmelerini tek taraflı feshederek takımdan ayrıldı.

Misli.com 2'nci Lig ekiplerinden Turgutluspor'da sezonun sona ermesinin ardından Talha ve Muhammed Rıdvan, sözleşmelerini tek taraflı feshederek takımdan ayrıldı. Geçen sezonki kadrodan Sezer Özmen, Emre Nasuh, Erdoğan, Erkan, Hüseyin, Kadir, Muhammet Arslantaş ve Muhammet Taha Tepe'nin kiralık olarak geldiği Turgutlu, transfer döneminde büyük oranda yeni bir kadro kuracak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı